У Львові уламки збитих ракет впали на житлові будинки (ФОТО)

У результаті ракетної атаки армії країни-агресора РФ вночі 15 серпня у Львові уламки збитих ракет впали на багатоповерхові житлові будинки. Наразі проводиться евакуація мешканців постраждалих будинків.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування", - зазначив Козицький.

За його словами, людей евакуювали. Також є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило.

Крім того, невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.

Також в одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, одна ракета прилетіла у двір дитячого садка.

Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок.

"Без жертв. 4 людини отримують медичну допомогу. Загрози їх життю немає", - зазначив Садовий.

Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.

Як повідомив Козицький, у Ставчанах Львівської області пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм.

Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.

Нагадаємо, окупаційні сили Російської Федерації вночі 6 липня завдали ракетних ударів по Львову. Влучили в багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки тоді загинули 10 осіб.