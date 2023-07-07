У Львові зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 6 липня

Станом на ранок п'ятниці, 7 липня, у Львові продовжують ліквідовувати наслідки російської ракетної атаки 6 липня. На цю годину відомо про 9 загиблих.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

42 особи отримали поранення (з них три дитини). Сили ДСНС продовжують рятувально-пошукові роботи. Рятувальники розбирали завали впродовж ночі та продовжили зранку.

Людей, які проживали в будинку, куди влучила російська ракета, переселили до містечка, яке готували для ВПО.

У місті триває дводенна жалоба в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто.

Нагадаємо, близько 01:00 ночі 6 липня росіяни з акваторії Чорного моря випустили ракети. Встановлено, що ворог здійснив пуск ракети "Калібр" із надводних носіїв та підводних човнів.

Кілька груп ракет спершу прямували в північному напрямку, а потім різко змінили курс на Захід. ППО знищила сім із десяти крилатих ракет "Калібр".