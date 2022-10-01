У МАГАТЕ відреагували на викрадення окупантами гендиректора ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії заявляє, що в курсі ситуації із викраденням російськими окупаційними структурами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Про це повідомляється в його Twitter-акаунті.

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"Отримавши інформацію про затримання гендиректора Запорізької АЕС в Україні Ігоря Мурашова, МАГАТЕ зв'язалося з відповідними органами та було поінформовано про те, що Мурашов перебуває у тимчасовому ув'язненні", - сказано в повідомленні.

Як зазначають у МАГАТЕ, гендиректор агентства Рафаель Гроссі відповідно до свого мандату у сфері ядерної безпеки "активно добивається роз'яснень і сподівається на швидке і задовільне вирішення цього питання".

Нагадаємо, про викрадення Мурашова стало відомо вранці 1 жовтня. За даними НАЕК "Енергоатом", окупанти затримали його, коли він рухався дорогою від ЗАЕС до Енергодара. Росіяни зупинили авто, а його самого затримали та із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Голова держкомпанії Петро Котін закликав Гроссі, а також керівника Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують АЕС, Тома Мітчелла задіяти всі можливі заходи щодо термінового звільнення Мурашова з російського полону та повернення його до виконання посадових обов'язків.

Нагадаємо при цьому, що напередодні Росія оголосила всю Запорізьку область своєю територією, що, відповідно, легітимізує для неї таким чином претензії державної корпорації "Росатом" на управління ЗАЕС, про які було заявлено ще на початку березня, незабаром після окупації станції російськими військами.

Джерело фото: ua.depositphotos.com