У Маріуполі партизани отруїли окупантів під час святкування Дня ВМФ: двоє загиблих

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани отруїли російських офіцерів під час святкування Дня ВМФ, двоє з них померли.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Під час святкування "Дня ВМФ" на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад. У важкому стані в шпиталь поступило 17 російських військових, з них вчора вже померли та стали "хорошими русскими" двоє офіцерів", - зазначив він.

Він також додав, що окупаційна влада підозрює застосування ціаніду і пестицидів у їжі.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, 30 липня, під час святкування окупантами дня ВМФ в тимчасово окупованому Маріуполі, партизанам вдалося додати "сторонніх інгредієнтів" до святкового столу ворога.

"Чи виживуть 15 інших поки що невідомо, але як заявляють партизани: "воювати будуть не скоро"", - зазначили в ЦНС.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі загадково вмирають окупанти. За два тижні знайшли вбитими 8 російських військових. За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі.