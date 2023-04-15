У Маріуполі прогриміли два потужні вибухи

В окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

"Щойно два потужних вибухи в Маріуполі" - написав Андрющенко.

Більше деталей про “прильоти” місцева влада не повідомляє.

Як стало відомо, Маріуполь "відбудовуватимуть" білоруські в‘язні, які були засуджені за нетяжкі злочини. Окупаційна влада звозить злочинців для будівних робіт.

Раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що після окупантів знадобиться 20 років, щоб повністю відновити місто. Якщо говорити про критичне відновлення, критичну інфраструктуру, стабілізацію ситуації, відновлення всіх комунальних сфер і напрямків - потрібно 14 млрд грн.

На початку квітня на місці масового поховання поблизу окупованого Маріуполя виявили сектор свіжих поховань.

Серед основних причин високої смертності, які називають у Маріупольській міській раді, - критично поганий рівень медицини в окупованому місті.

У Маріуполі бракує лікарів, у медичних закладах відсутнє необхідне обладнання та ліки. Маріупольці не мають доступу до нормального лікування.

Нагадаємо, минулого тижня у Мелітополі Запорізької області підірвали техніку, яку росіяни завозили кілька днів.