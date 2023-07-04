У Маріуполі загадково вмирають окупанти: за два тижні знайшли вбитими 8 російських військових

Упродовж останніх двох тижнів у різних районах окупованого Маріуполя Донецької області були виявлені тіла восьми убитих російських військових.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Там зауважують, що в одному з російських Telegram-каналів з’явилася інформація про те, що при загадкових обставинах в Маріуполі гинуть російські військові.

Так, за останні два тижні у різних районах Маріуполя було знайдено вісім убитих військових.

Як, розповів російський офіцер, який наразі перебуває в окупованому місті, шестеро з них було зарізано, двоє – застрелено в потилицю.

"За словами офіцера, факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка. За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі", - підкреслюють в міськраді Маріуполя.

Там додають, що не здивовані цим подіям, бо маріупольці не раді російським окупантам та чекають на Україн

Зауважимо, в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині загострюються гуманітарна криза. У місті поширюється антисанітарія через затоплення підвалів будинків нечистотами з каналізації, що вже викликало спалах холери.

Наразі смертність у тимчасово окупованому Маріуполі від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Цивільні елементарно не можуть отримати базову допомогу від медиків.