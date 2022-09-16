У масовому похованні в Ізюмі виявили 450 закатованих тіл, Зеленський анонсував "страшну відплату" (ФОТО)

На місці виявленого в деокупованому Ізюмі Харківської області масового поховання людей виявили 450 тіл. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, що побував із журналістами різних видань на місці, де проходять слідчі дії.

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"Масштаби скоєних окупантами злочинів в Ізюмі - величезні. Це кривавий жорстокий терор. Буча, Ірпінь, Маріуполь... Ізюм. Це геноцид українського народу! 450 тіл цивільних людей із слідами насильницької смерті та катувань поховали в лісосмузі. Подібне складно уявити в XXI столітті, але зараз це ізюмська трагічна реальність", - вказав він.

Керівник області зазначив, що у п'ятницю правоохоронці розпочали ексгумацію, та опублікував відповідні фото. За його словами, на більшості могил навіть не вказані імена - є лише позначка з номером.

"Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% - з ознаками насильницької смерті. Є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти", - повідомив Синєгубов.

Він додав, що на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. Виявлені тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті.

"Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною. Кожна смерть буде розслідувана та стане доказом військових злочинів росії в міжнародних судах", - підкреслив голова ОВА.

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В свою чергу президент Володимир Зеленський також прокоментував у Telegram виявлення таких масштабів поховання, заявивши, що "це має бачити весь світ".

"Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму. Але все це є. І ім'я цьому – Росія. На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ. Росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського. Не втечете. Не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу", - написав він.

Глава держави з приводу цього також записав відеозвернення із черговим закликом до інших держав та ООН визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо також, що це не єдине місце на звільненій нещодавно частині Харківської області, де знаходять тіла вбитих місцевих мешканців. Зокрема, в селі Залізничне також виявлили принаймні декілька тіл зі слідами катувань: про вбивства людей правоохоронцям повідомили їхні односельчани.