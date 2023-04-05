У Мелітополі - нова “бавовна”. У місті пролунав гучний вибух

Вранці 5 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати "бавовна". Щойно у північних і західних районах міста чули вибух", - написав Іван Федоров у Telegram.

Місцева влада уточнює інформацію.

Нагадаємо, в центрі Мелітополя 14 березня 2023 року підірвали відомого колаборанта Івана Ткача. Він займався перевезенням російських військових та, зокрема, найманців ПВК "Вагнер" до лінії бойового зіткнення у Запорізькій області.

2 квітня 2023 року в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області уламки навмання випущених ракет ворожої ППО прилетіли в багатоквартирний будинок мирних мешканців. Шестеро людей потрапили до лікарні, двоє з них в тяжкому стані.

Вчора, 4 квітня 2023 року, стало відомо, що На Запоріжжі судитимуть "військового коменданта" Мелітополя та окупаційного "директора" порту Бердянська. За даними слідства, в квітні 2022 року фігурант, заручившись підтримкою представників окупаційної адміністрації, погодився на призначення "виконуючим обов'язки начальника Бердянського МТП", а з липня 2022 року за наказом керівника окупаційної адміністрації Запорізької області став так званим "директором державного унітарного підприємства Запорізької області "Бердянський МТП".