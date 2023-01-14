У Мелітополі окупанти демонтували пам’ятник Тарасу Шевченку

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники демонтували пам’ятник поету Тарасу Шевченку.

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Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зауважив, що окупанти Мелітополя настільки хочуть винищити будь-що українське і силою нав’язати свій "рускій мір", що терор дійшов навіть до пам’ятників.

За словами Федорова, окупанти настільки бояться народного спротиву, що як щури вилазять зі своїх нір виключно під покровом ночі.

"А вчора пізно ввечері, у комендантський час у самому серці міста демонтували пам’ятник Тарасу Шевченку. Мабуть на підвал забрали, адже тільки так і можуть розправлятись з неугодними", - повідомив мер Мелітополя.

Федоров додав, що окупанти думають, що сховавши пам’ятник, погасять спротив тисяч жителів, які залишаються в окупації.

"Наші символи, як і наших жителів не зламати. Герої України - не на папері і не в камені. Вони в наших серцях і серед нас", - підкреслив мер Мелітополя.

Зазначимо, нещодавно у центрі Мелітополя підірвали автомобіль колаборанта. За попередніми даними, від вибуху йому відірвало ногу.