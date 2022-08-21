У Мелітополі партизани порізали горло російському солдату за спробу зґвалтування дівчини - мер

В окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області невідомі завдали солдату поранень на вулиці через чіпляння до дівчини, повідомив у Telegram-каналі мер міста Іван Федоров.

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"Мелітопольські партизани жорстко розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей. Солдат РФ намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту "підрізано" горло", - заявив він.

За словами градоначальника, символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України. Він також опублікував відео, зняті з багатоповерхівки над місцем інциденту в момент, коли там вже була група з інших російських військових, що намагалися забрати фігуранта новини з місця події та вивідати в дівчини її обставини.

"Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду. Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює ці страшні злочини із нашими жінками та дітьми! Кожний відповість за скоєне!" - додав Федоров.

Окрім цього, після цієї публікації він заявив, що почалася "чергова спекотна ніч для окупантів", оскільки у різних районах Мелітополя знову чутно вибухи.

"За прогнозами наших сил спротиву, рашистам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі", - додав Федоров, не повідомляючи поки подробиць.

Зазначимо, що 14 серпня Федоров повідомляв про підрив залізничного мосту біля Мелітополя, а двома днями раніше - про замах там на діяча з "Єдіной Росії".