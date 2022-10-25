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У Мелітополі підірвали авто біля штабу ФСБ
25 жовтня у Мелітополі вибухнуло авто біля відділення рашистської ФСБ, яка розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Євгена Балицького.
Про це повідомляє мер міста Іван Федоров.
"Пропагандисти Кремля невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького. За попередніми даними біля приміщення, в якому ведеться ретрансляція росЗМІ, вибухнуло авто", - зазначив Федоров.
Зазначимо, будівля розташована за адресою пр. Богдана Хмельницького, 70.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Відомо, що це був один із центрів прийняття рішень окупаційної влади. Тут у підвалі регулярно проводили планерки зрадники з команди гауляйтера Балицького.
Також у цій будівлі знаходилося телебачення кремлівських пропагандистів ЗА-ТВ, яке регулярно промивало «мізки» мешканцям окупованих територій. Поруч із будівлею розташовувалася телевежа.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, потужність вибуху була такою, що у людей у багатоповерхових будинках поруч вилетіли шибки у вікнах.
Подробиці про жертви та пошкодження уточнюються.