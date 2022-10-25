У Мелітополі підірвали авто біля штабу ФСБ

25 жовтня у Мелітополі вибухнуло авто біля відділення рашистської ФСБ, яка розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Євгена Балицького.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє мер міста Іван Федоров.

"Пропагандисти Кремля невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького. За попередніми даними біля приміщення, в якому ведеться ретрансляція росЗМІ, вибухнуло авто", - зазначив Федоров.

Зазначимо, будівля розташована за адресою пр. Богдана Хмельницького, 70.

Відомо, що це був один із центрів прийняття рішень окупаційної влади. Тут у підвалі регулярно проводили планерки зрадники з команди гауляйтера Балицького.

Також у цій будівлі знаходилося телебачення кремлівських пропагандистів ЗА-ТВ, яке регулярно промивало «мізки» мешканцям окупованих територій. Поруч із будівлею розташовувалася телевежа.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, потужність вибуху була такою, що у людей у багатоповерхових будинках поруч вилетіли шибки у вікнах.

Подробиці про жертви та пошкодження уточнюються.