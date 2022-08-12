"Більше не зможе сидіти": в Мелітополі підірвали колаборанта

В одному з дворів на вулиці Гоголя у мікрорайоні Мелітополя вранці 12 серпня пролунав гучний вибух. Відомо, що поранення дістав один з очільників так завного “виборчого штабу” російської політичної партії “Єдіная Росія” Олег Шостак. Він займався підготовкою псевдореферендуму. Про це повідомив мер Іван Федоров.

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Шостак раніше працював на пропагандистському телебаченні, що транслювалося в Мелітополі після окупації міста.

"Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно - його частину тіла для сидіння буквально підірвано", — розповів Федоров.

До цього в місті підірвали головний штаб "Єдіной Росії" по пр. Б. Хмельницького. Саме там росіяни формували фальшиві списки та здійснювали підкуп виборців. Тижнем раніше спалили будинок колаборантки - співмешканки окупаційного коменданта одного з селищ Мелітопольського району, яка всіма способами активно готувалась до "референдуму".

"Полювання на організаторів "референдуму" триває! Ми вдячні сотням мелітопольцям, які щодня інформують нас про активістів та членів виборчкомів на анонімну електронну скриньку [email protected] Жодне ваше повідомлення не залишається поза увагою", — звернувся мер до містян.

Попередньо відомо, що вибухи у Мелітополі - результат роботи українських партизанів.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія піде шляхом проведення на окупованих нею територіях Херсонської та Запорізької областей так званих “референдумів” щодо їхнього майбутнього, це закриє будь-яку можливість подальших переговорів з Україною.

При цьому нещодавно стало відомо, що через вибухи 9 серпня на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, що в анексованому Криму, окупаційна влада може перенести заплановані на тимчасово захоплених територіях референдуми.