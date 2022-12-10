У Мелітополі пролунали вибухи: що відомо

В окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері 10 грудня в різних районах міста місцеві жителі почули понад 10 гучних вибухів.

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Про це повідомив мер Іван Федоров.

"У Мелітополі гаряче. Понад 10 гучних вибухів чутно у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ", — розповів очільник міста.

Згодом стало відомо, що, імовірно, в результаті вибухів виникла пожежа у будівлі Мелітопольської християнської церкви. Російські військові перетворили її на свого роду базу, де проводили збори.

Наразі інформація про можливих постраждалих загарбників внаслідок вибуху невідома.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Мелітополі вибухнуло авто біля відділення російської ФСБ, яка розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Євгена Балицького. Крім того, на початку листопада в місті внаслідок вибухів було зруйновано частину будівлі заводу, де розміщувався штаб окупантів.