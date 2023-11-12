У Мелітополі стався вибух у штабі окупантів. Загинули офіцери – ГУР

У тимчасово окупованому Мелітополі, у будівлі, де російські загарбники розмістили свій штаб, пролунав потужний вибух. Внаслідок цього, було ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Згідно з повідомленням, вибух у захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова влаштували представники місцевого руху опору.

ГУР пише, що час для атаки був вибраний дуже вдало, оскільки як раз відбувалося засідання офіцерів ФСБ та Росгвардії.

У розвідці додають, що за годину до початку зібрання росіяни перекрили дорогу від підприємства "Мелітопольський авто гідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма". Обидва об’єкти загарбники перетворили на військову базу.

Нагадаємо, вчора ввечері мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті пролунав гучний вибух. За його словами, після вибуху, який чуло все місто, Мелітополем на шаленій швидкості почали їздити авто силовиків.