У Мелітополі знищено керівництво 58-ї армії РФ - Генштаб ЗСУ

Збройні сили України знищили керівництво 58-ї загальновійськової армії Росії в окупованому Мелітополі Запорізької області, заявляють у Генеральному штабі української армії.

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"Підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58-ї армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу російських окупантів.

Крім цього, у Генштабі прокоментували інформацію щодо удару напередодні по об'єкту в окупованій Кадіївці, який нібито використовувався бойовиками приватной військової компанії "Вагнер".

"В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі міста Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 пораненими", - зазначено у зведенні.

В Генштабі також повідомляють, що з метою поповнення втрат та доукомплектування підрозділів 1-го армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації: так, у Горлівці призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема й ті, що мають позначку "бронь" у військових квитках.

Зазначимо також, що 12 грудня повідомлялося також про ракетний удар, завданий по мосту між Мелітополем та селом Костянтинівка, який використовувався російськими окупантами, зокрема, для перевезення військової техніки зі східного напрямку. В результаті одна з секцій моста значно просіла, що, ймовірно, унеможливило його використання з цією метою.