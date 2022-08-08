У Мелітополі ЗСУ знищили понад 100 окупантів ударами HIMARS

У ніч на 8 серпня збройні сили України знищили понад 100 окупантів, завдавши ракетного удару за допомогою HIMARS у Мелітополі. Про це на своєму телеграм-каналі написав мер Мелітополя Іван Федоров.

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Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було завдано вогневої поразки за пунктами тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки. концерт Кобзона, а їхні батьки вже обирають модель та колір автомобіля Lada", - написав він.

За словами мера, раніше значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона.

"Сьогоднішня ніч найбільш результативна і свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ППО вже не здатні чинити опір HIMARS. Ослаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямі", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, наприкінці липня обидві партії Конгресу США підтримали відправку Україні ракет великої дальності, відомих як ATACMS, які можуть вражати на відстані понад 280 кілометрів.