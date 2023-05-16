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Війна Війна
Категорія
Події
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У Миколаєві після вибухів виникли пожежі, є поранена

Фото: ДСНС у Миколаївській області
Фото: ДСНС у Миколаївській області

У Миколаєві ввечері 16 травня під час повітряної тривоги пролунали вибухи, внаслідок чого спалахнули пожежі.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Маємо пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження", - зазначив він.

Про пожежі також повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його інформацією, одну з пожеж вже вдалося локалізувати.

"Виклик "103": жінка отримала осколкове поранення", - повідомив він.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України ввечері 16 травня оголосили повітряну тривогу. 

Автор:
Ніна Комащенко