У Миколаєві прогриміли потужні вибухи

Вранці 26 липня потужні вибухи прогриміли у Миколаєві. За попередньою інформацією внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.

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Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Потужні вибухи лунають у Миколаєві! Прошу всіх залишатись в укриттях! Хоч і завершилась комендантська година, але повітряна тривога триває!" - зазначив він.

"Зранку, 26 липня, по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. За попередньою інформацією внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також на околицях міста є прильоти ракет повітряного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста.

Зазначимо, повітряна тривога у місті була оголошена о 04:05, а про вибухи стало відомо через годину.

Зауважимо, російські окупанти постійно обстрілюють Миколаїв. Так, 23 липня ворог обстріляв житлові квартали в Корабельному районі Миколаєва. За інформацією Оперативного командування "Південь", по обласному центру було випущено чотири крилатих ракети типу "Калібр".