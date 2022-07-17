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У Миколаєві прогриміло близько 10 потужних вибухів
Вночі 17 липня армія країни-агресора завдала ракетного удару по Миколаєву.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Зазначимо, близько третьої години ночі в Миколаєві та області було оголошено повітряну тривогу. Згодом мер підтвердив, що по місту є "прильоти".
"Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання", - зазначив Сєнкевич.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Більше інформації він пообіцяв оприлюднити пізніше.
"Зранку, 17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється", - повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначимо, 16 липня вранці російські війська вкотре обстріляли Миколаїв та Миколаївську область.
А 15 липня держава-терорист РФ атакувала 2 найбільші університети в Миколаєві та випустила щонайменше 10 ракет.