У Миколаєві прогриміло близько 10 потужних вибухів

Вночі 17 липня армія країни-агресора завдала ракетного удару по Миколаєву.

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Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, близько третьої години ночі в Миколаєві та області було оголошено повітряну тривогу. Згодом мер підтвердив, що по місту є "прильоти".

"Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання", - зазначив Сєнкевич.

Більше інформації він пообіцяв оприлюднити пізніше.

"Зранку, 17 липня, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється", - повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначимо, 16 липня вранці російські війська вкотре обстріляли Миколаїв та Миколаївську область.

А 15 липня держава-терорист РФ атакувала 2 найбільші університети в Миколаєві та випустила щонайменше 10 ракет.