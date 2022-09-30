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У Миколаєві російська ракета влучила в дев'ятиповерхівку
Вночі 30 вересня у Миколаєві та на його околицях пролунало 7 вибухів . Російські окупанти двома ракетами атакували спальний житловий район обласного центру. Одна ракета влучила у 9-поверхівку.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. 1 ракета влучила в дев'ятиповерхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди", - зазначив Кім.
Унаслідок удару по житловому будинку в Миколаєві 8 людей поранені, одну жінку рятувальники дістали із завалів, вона жива. Наразі на місці звіряють списки жителів будинку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Російські терористи обстріляли звичайний житловий квартал. Влучення в житловий будинок. Під завалами люди. Також на місці виникла сильна пожежа", — додав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, троє людей загинули та 12 були поранені внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві 29 вересня.