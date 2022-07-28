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У Миколаєві пролунало кілька вибухів: у місті оголошена повітряна тривога
У Миколаєві ввечері, 28 липня, пролунало кілька вибухів після оголошення повітряної тривоги. У небо піднялися стовпи диму.
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Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Миколаїв! Повітряна тривога! У місті пролунало кілька вибухів!" - йдеться у повідомленні.
Місцеві Telegram-канали також повідомляють про стовп диму, який піднявся у небо після вибухів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місця виїхали рятувальники", - додав Сєнкевич.
Нагадаємо, окупанти опівдні 28 липня завдали ракетного удару по Кропивницькому. Повітряну тривогу оголосили в місті о 12:21, невдовзі стало відомо про ракетний удар.