У Міндовкілля назвали суму збитків українській природі від російської агресії

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів разом з Держекоінспекцією від початку війни вже зафіксували понад 2000 фактів злочини росіян проти української природи. Наразі готуються позови у міжнародні суди.

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Про це повідомляє прес-служба Міндовкілля.

За словами голови міністерства Руслана Стрільця, вже розроблено 10 нових методик для обрахунку шкоди, завданої довкіллю. Станом на 22 липня, сума збитків від російської агресії сягає 204 мільярди гривень.

"Ці напрацювання мають глобальне значення. Росія – головний екотерорист сьогодення", - наголосив Стрілець.

"Сьогодні це вже 76 проектів на суму 25,5 млрд євро. Над ними працювало 211 провідних експертів у складі 9 тематичних підгруп. Реалізацію деяких проєктів плануємо розпочати вже цього року", - наголосив міністр.

Водночас у Держекоінспекції назвали суму збитків, які завдала російська агресія, майже у 254,3 мільярда гривень. Зокрема, найбільшої шкоди протягом чотирьох місяців повномасштабного вторгнення РФ було завдано саме землі та ґрунтам (загалом майже на 80,5 мільярда гривень) та атмосферному повітрю (на понад 173,8 мільярда).