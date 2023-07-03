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Події
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У Міноборони повідомили, скільки територій звільнили Сили оборони за тиждень

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень, з 26 червня по 2 липня, українські захисники звільнили 37,4 кв. км.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. ЗСУ рухаються на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на - Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

"Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої", - зазначила вона.

Маляр додала, що за минулий тиждень в результаті покращення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кв.км.

Водночас заступниця міністра відзначила, що на сході за тиждень кількість ворожих обстрілів збільшилася вдвічі.

Крім того, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на півдні - на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 кв.км. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 кв.км.", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що захисники перейшли до контрнаступальних дій.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українським захисникам вдалося перехопити стратегічну ініціативу на фронті і Сили оборони продовжують просуваються вперед і продовжують проводити наступальні дії.

Автор:
Ніна Комащенко