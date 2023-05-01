У Міноборони розповіли, скільки окупантів і техніки ЗСУ знищили за квітень

Українські військові продовжують нищити ворогів. За квітень ЗСУ ліквідували 16970 російських солдатів. Також їм вдалося перетворити на металобрухт 1200 одиниць техніки, два літаки та три вертольоти.

Про це повідомив перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його даними, оборонці України знищили значну кількість озброєння і військової техніки російських військ:

84 танки,

211 бойових броньованих машин,

238 артилерійських систем,

17 РСЗВ,

16 установок ППО,

317 одиниць автотехніки,

63 одиниці спецтехніки.

Окрім цього нашими захисниками збито 2 літаки, 3 гелікоптери ворога, а також 228 БпЛА та 21 крилату ракету.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, з початку повномаштабного вторгнення РФ вже втратила у загарбницькій війні 190 960 військових, 3 700 танків, 7 192 ББМ та 2 921 артилерійську систему.

Також зазначається, що повітряні сили вже збили 932 крилаті ракети.

Нагадаємо, українським захисникам вдалося відбити всі російськи атаки на Лиманському напрямку і взяти в полон десяток окупантів, а у Бахмуті ЗСУ змусили ворога відступити із займаних позицій.