У Міноборони розповіли, скільки територій ЗСУ звільнили від початку контрнаступу

Протягом минулого тижня в результаті наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Збройні Сили України просунулися на понад один кілометр. Просування вперед на цих напрямках від часу початку наступу становить 8,6 кілометрів. Загалом, від початку наступу Українські війська звільнили 169 кв. км на південному напрямку.

Про це повідомляє Медійний майданчик Сил оборони Military Media Center

Речник Генштабу України Андрій Ковальов повідомив, що за минулий тиждень на півдні України було звільнено понад 10 кв. км. української землі.

Він наголосив, що 169 кв. км - це більше, ніж площа Одеси. Наразі на цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

Що стосується східних областей України, то за словами Ковальова, на Бахмутському напрямку минулого тижня українські військові звільнили від російських окупантів 4 кв. км. територій.

Загалом на Бахмутському напрямку Силам оборони вже вдалося звільнили 24 кв. км території. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ударів по ворогу, але окупанти чинить спротив, переміщують війська та стягують резерви. На цих ділянках тривають важкі бої.

Ковальов сказав, що загалом на південному напрямку за минулий тиждень зафіксовано 4318 обстрілів, а на східному — 7184 обстріли.

Впродовж останнього місяця на Бахмутському напрямку ЗСУ мають успіхи та стабільно просуваються вперед. Якщо динаміка успішних боїв на Бахмутському напрямку збережеться й надалі, Бахмут вдасться звільнити і повернути під контроль України.

Як повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ситуація на Бахмутському напрямку є напружена і різко змінюється. Контроль над певними територіями може змінюватись кілька разів за добу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що українським захисникам вдалося перехопити стратегічну ініціативу на фронті і Сили оборони продовжують просуваються вперед і продовжують проводити наступальні дії.