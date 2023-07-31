У Міноборони розповіли, скільки територій звільнили Сили оборони за тиждень

Сили оборони України за минулий тиждень, з 24 по 30 липня, в результаті наступальних дій на сході та півдні звільнили ще майже 15 кв.км. Тривають важкі бої, проте українські захисники стримують ворожі війська.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках між військами України та країни-агресора РФ відбулось понад 170 боїв.

"На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувались. Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 кв.км. За тиждень звільнено 2 кв.км", - зазначила вона.

На Куп’янському напрямку противник штурмував та здійснював пошук слабких місць в обороні ЗСУ. Росіяни намагалися наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення українських підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл, проте безуспішно.

На Лиманському напрямку окупанти також намагалися наступати, щоб витіснення Сили оборони України в районі Серебрянського лісу. Всі дії ворога безуспішні.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка - успіху не мав.

За словами Маляр, на Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Звільнена площа складає 204,7 кв.км. Збільшено за тиждень на 12,6 кв.км", - додала заступниця міністра оборони.

На звільнених територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

Контрнаступ ЗСУ: нелегко, проте за планом

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б". Водночас нещодавно він заявив, що незабаром темпи прискоряться.

За оцінкою США, Україна вже повернула 50% території, яку Росія захопила з початку свого вторгнення.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що контрнаступ Сил оборони України відстає від графіка, проте йде за планом.