У МінТОТ повідомили про зникнення після підриву ГЕС більше 300 мешканців Херсонщини: скільки вже знайшлися

На гарячу лінію уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, після підриву Каховської гідроелектростанції надійшло вже 311 звернень про зникнення людей, повідомляють в Міністерстві з реінтеграції окупованих територій.

Зазначається, що 90% звернень стосуються зниклих саме з окупованих наразі територій Херсонської області. Звернення щодо осіб, з якими втрачено зв’язок, надходити продовжують, але більшість зниклих вже знайшлися.

"Станом на сьогодні вдалося встановити місцезнаходження 202 жителів Херсонщини. Зниклими безвісти внаслідок підриву дамби все ще вважаються 109 осіб. Їхні справи передані до Нацполіції для проведення розшуку та слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, що в разі зникнення людини безвісти за особливих обставин треба повідомляти на гарячу телефонну лінію уповноваженого за номером 0-800-339-247. Мешканці тимчасово окупованих територій можуть скористатися Viber або WhatsApp за номером: (095) 896-04-21.

Зазначимо при цьому, що Міністерство внутрішніх справ, що координує роботи з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, надає принципово інші цифрі щодо зниклих безвісти внаслідок катастрофи: так, 19 червня повідомлялося, що таких осіб лише 31. Імовірно, йдеться лише про зниклих саме на підконтрольних Україні територіях, тобто правобережній частині Херсонщини.

Зазначимо також, що 14 осіб наразі знайдено утопленими у водах Дніпра, що вийшов з берегів, а ще четверо загинули внаслідок обстрілів при спробах евакуації.