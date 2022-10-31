У Молдові впали уламки російської ракети

На півночі Молдови вранці 31 жовтня впали уламки російської ракети, яку збили українські зенітники.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ Молдови.

У відомстві зазначили, що ракета впала на північному краю населеного пункту Наславча, що розташований на кордоні з Україною.

"Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що, за даними української влади, росіяни атакували Дністровську ГЕС на території України, яка знаходиться на відстані 10 км від Наславчанської ГЕС. Загрози повені немає.

"Наразі сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює група з документації", - додали в МВС.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що падіння уламків російської ракети в Молдові доводить важливість надання Україні сучасних систем ППО.

"Україна постійно про це говорить: Російська Федерація веде війну не лише проти України, але і проти Європи. Ракетні атаки, які РФ запускає по українських містах з боку Чорного моря, Білорусі, Росії або Каспію, несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн. Саме тому критично важливо, аби Україна якнайшвидше отримала сучасні засоби протиракетної та протиповітряної оборони. Ці системи рятуватимуть життя людей та захищатимуть критичну інфраструктуру", - зазначив він.

Нагадаємо, зранку, 31 жовтня, о 7:00 українська протиповітряна оборона збила 44 ворожі крилаті ракети з 50 запущених РФ кількома хвилями по об’єктах критичної інфраструктури України.