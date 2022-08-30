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У Москві помер екс-президент СРСР Горбачов
Колишній президент СРСР Михайло Горбачов 30 серпня помер у Центральній клінічній лікарні Москви на 92-му році життя, передає "Інтерфакс-Україна".
Горбачов був останнім (і наймолодшим) генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії СРСР (1985-1991), останнім головою президії Верховної ради СРСР (1988-1989) та першим головою безпосередньо Верховної ради СРСР (1989-1990).
При цьому він був єдиною людиною, яка обіймала посаду президента СРСР (з 15 березня 1990 по 25 грудня 1991 року), а відразу після його відставки, що послідувала за Біловезькими угодами про створення СНД, припинив формальне існування і сам Радянський Союз.
Нагадаємо, що раніше у 2022 році, а саме 10 травня, на 89-му році життя помер перший президент України Леонід Кравчук, а незадовго до цього, 4 травня, у Мінську на 88-му році життя років помер колишній голова Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Обидва вони були підписантами Біловезьких угод від 8 грудня 1991 року, які констатували розпад СРСР. Третім був російський президент Борис Єльцин, який помер ще у квітні 207 року.