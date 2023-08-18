У Москві пролунали вибухи: влада заявляє про атаку дронів (ФОТО, ВІДЕО)

Вночі 18 серпня Москву знову атакували дрони. Значних руйнувань та постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Як повідомляють російські ЗМІ, один із дронів вдарив по Експоцентру на Краснопресненській набережній біля "Москва-Сіті".

За даними пропагандистів, у 8-му павільйоні Експоцентру стався обвал на площі 30 квадратних метрів. Постраждалих, попередньо, немає.

Натомість мер Москви Сергій Собянін заявив, що дрон був начебто збитий, а на Експоцентр упали уламки.

"Сьогодні вночі під час спроби прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотник. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає", - заявив Собянін.

Міноборони Росії підтвердило атаку дрона, заявивши, що він "після впливу по ньому засобів ураження ППО змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної міста Москви". Жертв і займань, за інформацією міністерства, немає.

Але деякі ЗМІ повідомляють, що вибух прогримів біля вежі "Еволюція" у "Москва-Сіті".

Також російські ЗМІ оприлюднили кадри з місця падіння безпілотника в районі Краснопресненської набережної у центрі Москви. На місці багато машин швидкої допомоги, рятувальники та поліція.

Повідомляється, що у центрі столиці країни-агресорки працюють всі екстрені служби.

Тим часом в аеропорту Внуково зупинено виліт авіарейсів.

Атаки безпілотників на Москву: хронологія подій

Вночі 9 серпня на підльоті до Москви були збиті два безпілотника: один в районі Мінського шосе, інший - в районі Домодєдово.

В ніч на 1 серпня у Москві лунали вибухи. З'ясувалося, що місто знову атакували безпілотники. Удар знову припав по будівлі комплексу "Москва-Сіті" в центрі столиці Росії, де розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

Зазначимо, що Москва й Московська область, деякі інші регіони Центральної Росії, а також окупований нею Кримський півострів вже неодноразово зазнавали ударів дронів. Найбільш знаковий випадок стався 3 травня: тоді безпілотник атакував купол Сенатського палацу Кремля. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території. Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що подія могла бути інсценуванням.

Вибухи в Москві та регіоні лунали, зокрема, й 30 травня. А 21 червня російські ЗМІ повідомляли, що два дрони вибухнули біля військової частини в Підмосков'ї. Масова атака дронів сталася й 4 липня – за даними росіян, тоді на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Також 24 липня було нанесено удари по двох нежитлових будівлях у Москві. Повідомлялося, що поряд із ними розташовані об'єкти Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Вночі 30 липня у Москві також лунали вибухи. Там постраждала будівля, у якій розташовані Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій, Міністерство промисловості та торгівлі й Міністерство економічного розвитку РФ.

Зеленський після цього натякнув, що вважає закономірним застосування ударних дронів на території Росії. За його словами, поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це "неминучий, природний та абсолютно справедливий процес".