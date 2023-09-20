У Нагірному Карабаху припиняють вогонь: військові формування регіону буде розформовано

Влада невизнаного Нагірного Карабаху погодилася на припинення бойових дій у регіоні. Про це повідомляє "Радио Азатутюн".

Зазначається, що відповідна домовленість, яка була досягнута "за посередництва російського миротворчого контингенту", починає діяти з 13:00 20 вересня (12:00 за київським часом).

Угоду передбачає виведення підрозділів вірменських військовослужбовців із зони розгортання російського миротворчого контингенту, розформування та повне роззброєння формувань "армії оборони Нагірного Карабаху", виведення важкої техніки та озброєнь із регіону.

21 вересня в місті Євлах має відбутися зустріч між представниками місцевого вірменського населення та представниками центральної влади Азербайджану. Під час неї обговорюватимуться, зокрема, питання про реінтеграцію Карабаху й забезпечення життєдіяльності його населення в рамках конституції Азербайджану.

У Карабаху зазначили про наявність жертв і поранених зі свого боку, а також втрату низки висот та стратегічних дорожніх вузлів.

Своєю чергою в Міноборони Азербайджану повідомили, що досягли домовленості про призупинення антитерористичних заходів. Під контроль збройних сил країни передано понад 90 бойових позицій вірменських військових. Азербайджанська сторона захопила сім одиниць військової техніки, чотири міномети, танк, дві бойових машин піхоти й велику кількість озброєння та боєприпасів.

Нагірний Карабах: бої 19 вересня 2023

Збройний у Нагірному Карабаху триває з кінця 20-го сторіччя. Територія є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але переважну більшість мешканців там – етнічні вірмени.

19 вересня в Азербайджані заявили, що починають локальну антитерористичну операцію в Нагірному Карабаху. Причиною для цього назвали порушення режиму припинення вогню. Зокрема, йшлося про систематичні обстріли позицій азербайджанської армії з боку Вірменії в Карабаху.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що збройних сил його країни в Карабаху немає, і він не дозволить втягнути Єреван у війну, яка "розпалюється третіми силами". Тим часом жителі Вірменії влаштували протести під будівлями уряду країни та посольством Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com