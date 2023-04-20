У NASA спростували падіння супутника над Києвом

У середу, 19 квітня, нічне небо над Києвом було освітлено спалахом світла, що викликало припущення, що причиною цього може бути супутник або навіть інопланетяни.

Про це повідомляє BBC.

Офіційні особи в Києві заявили, що підозрюють, що це був супутник NASA, який впав на Землю, але американське космічне агентство стверджує, що він все ще перебуває на орбіті.

Представник NASA заявив, що, схоже, виникла певна плутанина щодо попередньої заяви агентства про виведення з орбіти знятого з експлуатації супутника.

Українська авіація припустила, що спалах міг бути метеоритом.

Як би там не було, військово-повітряні сили, здавалося, були впевнені, що це не було спричинено російським повітряним нападом.

Яскраве світіння спостерігалося в небі над столицею близько 22:00.

Тоді оголосили повітряну тривогу, але "протиповітряна оборона не працювала", повідомив голова Київської військової адміністрації Сергій Попко.

Раніше цього тижня космічне агентство США оголосило, що знятий з експлуатації супутник RHESSI, знову увійде в атмосферу Землі близько 19 квітня.

Космічний корабель RHESSI, який використовувався для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту в 2002 році і виведений з експлуатації в 2018 році.

NASA і Міністерство оборони США продовжують стежити за RHESSI.

Українські соцмережі рясніють теоріями та мемами про те, чим міг бути спалах, серед популярних є те, що його спричинили інопланетяни.