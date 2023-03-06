У НАТО оцінюють співвідношення втрат України та РФ у боях за Бахмут як один до п'яти, – CNN

За оцінками розвідки НАТО, російські окупанти втратили у боях за Бахмут Донецької області у п’ять разів більше солдатів, ніж українські захисники. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Альянсу.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Чиновник зазначив, що співвідношення п’ять до одного – це обґрунтована оцінка, яка базується на даних розвідки.

Однак він додав, що Україна також зазнає значних втрат, захищаючи місто.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни заявляв про ймовірне обмежене тактичне відведення українських військ у Бахмуті Донецької області. Однак аналітики зауважили, що ще зарано робити висновки щодо намірів України повністю вийти з міста.

6 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, за результатами якого в Офісі президента повідомили, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський висловилися за продовження оборони Бахмута.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов згодом прокоментував це засідання, зазначивши, що члени Ставки обговорили посилення бахмутського напрямку. За його словами, про оточення міста наразі не йдеться.