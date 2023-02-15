У небі над Києвом виявили шість повітряних куль РФ, більшість з них збили

У повітряному просторі Києва 15 лютого виявили близько 6 ворожих повітряних куль, імовірно з розвідобладнанням. Протиповітряна оборона збила більшість з них.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру. Ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається,що метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження української ППО.

"Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об’єктів", - додали у КМВА.

Зазначимо, вдень 15 лютого у Києві оголошували повітряну тривогу у зв'язку з виявленням ворожих повітряних об'єктів.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що росіяни використовують повітряні аеростати. Це кулі в діаметрі до півтора метра на яких, на шнурку прикріплений кутовий відбивач разом з РЕБ-передавачем. Їх використовують, що привернути увагу українських військ ППО, а також як хибну ціль, щоб виснажувати військових.

