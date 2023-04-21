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У небі над Київщиною сили ППО збили 8 безпілотників

У небі над Київщиною сили ППО збили 8 безпілотників
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється

Вночі 21 квітня для чергової атаки по території України російські окупанти застосували близько 10 БпЛА типу “Шахед”. 8 із них українські захисники знищили на околицях Києва.

"Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони", - написав начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що на підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих безпілотників. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. 

За попередньою інформацією, росіяни використали "Шахедів" з нової партії, надісланої з Ірану.

"Охоронцям київського неба - силам протиповітряної оборони - щира вдячність за відмінну, професійну службу! Ви знов врятували людьські життя та цивільну інфраструктуру нашого міста! Слава Україні!" - додав Попко.

Також в КМВА нагадали, що остання така атака відбулася 25 днів тому.

Нагадаємо, у ніч на 21 квітня  російські окупаційні війська ударили по Полтавській області дронами, внаслідок чого руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Автор:
Тетяна Гойденко