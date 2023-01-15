У Непалі під час посадки розбився літак з 72 людьми на борту

У Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак місцевої авіакомпанії, що прямував зі столиці Катманду в Покхару. За останніми даними ЗМІ, вижити не вдалося нікому.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що на борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Літак розбився неподалік від міжнародного аеропорту у Покхарі, третього за кількістю населення міста в Непалі.

Наразі на місці події працюють рятувальники.

Reuters з посиланням на місцеву владу повідомляє, що всі пасажири та члени екіпажу розбилися. На даний час знайшли тіла 40 загиблих.

Причини авіакатастрофи наразі невідома. Повідомляється, що літаку було 15 років.