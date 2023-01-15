Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Події
Дата публікації

У Непалі під час посадки розбився літак з 72 людьми на борту

У Непалі під час посадки розбився літак з 72 людьми на борту

У Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак місцевої авіакомпанії, що прямував зі столиці Катманду в Покхару. За останніми даними ЗМІ, вижити не вдалося нікому.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це пише Reuters.

Зазначається, що на борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу. 

Фото 2 — У Непалі під час посадки розбився літак з 72 людьми на борту

Літак розбився неподалік від міжнародного аеропорту у Покхарі, третього за кількістю населення міста в Непалі.

Наразі на місці події працюють рятувальники. 

Reuters з посиланням на місцеву владу повідомляє, що всі пасажири та члени екіпажу розбилися. На даний час знайшли тіла 40 загиблих.

Фото 3 — У Непалі під час посадки розбився літак з 72 людьми на борту

Причини авіакатастрофи наразі невідома. Повідомляється, що літаку було 15 років.

Автор:
Світлана Манько