У ніч на 1 січня збито 45 дронів-камікадзе, якими РФ атакувала Україну - ЗСУ

У ніч на 1 січня російські війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

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"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БПЛА - 13 у 2022 і 32 у 2023 році. Зіпсувати свято українцям не вийшло!" - сказано в повідомленні.

В свою чергу, як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, 32 повітряні цілі було виявлено саме в районі столиці, всі вони збиті. Інформація щодо жертв внаслідок цього відсутня. Водо- та теплопостачання столиці станом на ранок 1 січня працює в штатному режимі.

При цьому вранці неділі комунальне підприємство "Київський метрополітен" повідомило, що рух поїздів Святошинсько-Броварською ("червоною") лінією було обмежено і він здійснювався лише від "Академмістечка" до "Арсенальної".

"На коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба", - повідомили на підприємстві.

Втім, вже близько 11:00 метрополітен повідомив, що вибухотехнічна група вилучила уламок ракети поблизу станції "Лівобережна". Колії та контактна мережа ушкоджень не зазнали, метро повернулося до звичайного режиму роботи.

Начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Нєбитов також опублікував фото одного зі збитих безпілотників з написом "С новым годом!!!" та схематичною ілюстрацією вибуху подарунку на хвості об'єкту.

"Ось вона, частина нічного привітання від "братського народу" з Новим роком! Можна сказати, що і дешево, і без смаку! Справжній орко-style. І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терорист і її армію", - прокоментував начальник столичного главку.

Водночас начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив у своєму Telegram-каналі, що в результаті нічної атаки дронів все ж є пошкодження інфраструктури.

"Вночі Київська область відбила атаку дронами-шахідами. Країна-терорист цілилась у об’єкти енергетичної інфраструктури. По області було запущено майже три десятки безпілотників. Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкту інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби", - написав він.

Фото: Telegram/VA_Kyiv Фото: Telegram/VA_Kyiv Фото: Telegram/VA_Kyiv Фото: Telegram/VA_Kyiv Фото: Facebook/Андрій Нєбитов Фото: Facebook/Андрій Нєбитов

Також атаковано дронами було й Миколаївську область: як повідомив начальник місцевої ОВА Віталій Кім, з 22:00 по 23:30 силами та засобами ППО над територією регіону було знищено сім ворожих БПЛА.

До того ж, як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, сили повітряного командування "Схід" знищили один дрон-камікадзе Shahed, який летів на область.

Нагадаємо, що вдень 31 грудня російська армія здійснила масову ракетну атаку на низку регіонів з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та оперативно-тактичних комплексів наземного базування "Іскандер-М".

Як повідомляли у ПС ЗСУ, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька з них не долетіли до України і впали на території РФ. Знищено ж 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Втім, відомо про влучання ракети щонайменше у Хмельницькому: за останніми даними обладміністрації, внаслідок обстрілів була госпіталізована й згодом померла в лікарні 22-річна дівчина.