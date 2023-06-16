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Категорія
Події
Дата публікації

У Нікополі через обстріл загинув літній чоловік (ФОТО)

обстріл нікополя 16 червня
Фото: Telegram/Yevtushenko_E

Одна людина загинула та одна поранена 16 червня внаслідок обстрілів Нікополя Дніпропетровської області. Про це повідомляють у Telegram-каналах начальники районної військової адміністрації Євген Євтушенко та обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Два обстріли впродовж дня і один надвечір - так минув день в місті Нікополь. Внаслідок обстрілу загинув нікополець 1942 року народження. Поранення отримала мешканка 1945 року народження, лікарі надали їй необхідну допомогу", - зазначив він. Відомо, що у постраждалої осколкове поранення.

Також повідомляється про пошкодження 17 приватних будинків, 16 господарчих споруд, три газопроводи та лінія електропередачі. Рятувальники обстежують території. В свою чергу, в межах інших громад Нікопольського району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Фото 2 — У Нікополі через обстріл загинув літній чоловік (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 3 — У Нікополі через обстріл загинув літній чоловік (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 4 — У Нікополі через обстріл загинув літній чоловік (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 5 — У Нікополі через обстріл загинув літній чоловік (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 6 — У Нікополі через обстріл загинув літній чоловік (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 7 — У Нікополі через обстріл загинув літній чоловік (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E
Фото 8 — У Нікополі через обстріл загинув літній чоловік (ФОТО)
Фото: Telegram/Yevtushenko_E

Нагадаємо також, що 13 червня російські окупанти двічі вдарили по Нікополю з важкої артилерії, внаслідок чого було поранено 35-річну жінку. Було пошкоджено чотири багатоповерхівки, бібліотека та газопровід.

До цього обстріл Нікополя відбувся 11 червня: тоді пошкодження отримав медичний заклад та три приватні будинки, постраждалих не було. 8 червня в місті був поранений 30-річний чоловік, були пошкоджені склад магазину, адмінбудівля, готель та чотири п’ятиповерхівки. 

Автор:
Тимофій Бесп'ятов