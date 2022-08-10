У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила — 13

ЗС РФ двічі за ніч на 10 серпня обстріляли із "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області. В результаті атак одинадцять людей загинули, ще тринадцять отримали поранення. Про це в Facebook повідомив очільник Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

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Під ворожий вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. Окупанти запустили 80 реактивних снарядів по житлових будинках.

Крім того, росіяни пошкодили понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівлю міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач, через що кілька тисяч жителів Марганця залишились без світла. Наразі у місті працюють аварійні бригади електриків.

У Марганці 10 людей загинули, 11 — отримали травми та поранення; у Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка.

"Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома", — розповів Резніченко.

Загалом у селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони, через що тисячі людей лишилися без газу.

Нікопольський район розташований на протилежному берегу Дніпра від Енергодара, неподалік якого росіяни облаштували військову базу на території Запорізької АЕС. Загарбники майще щоденно обстрілюють протилежний берег — Нікопольський район регулярно потрапляє під ворожий вогонь.

Днем раніше військові російської армії тричі вдарили по Нікополю Дніпропетровської області, випустили близько 120 снарядів із РСЗВ.