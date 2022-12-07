У Німеччині затримали людей, які планували напад на Бундестаг та державний переворот

У середу вранці, 7 грудня, у Німеччині поліція одночасно провела спецоперацію в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації "Reichsbürger", що планувала викрадення політиків та насильницьке захоплення влади. Відомо про затримання 25 людей.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що поліція Німеччини затримала 25 членів і прихильників ультраправої групи, яка, за словами прокуратури, готувала насильницький повалення державного ладу, причому деяких членів підозрюють у плануванні збройного нападу на Бундестаг.

Рейди проводили понад 3000 поліцейських і співробітників сил безпеки в 11 федеральних землях Німеччини.Підозрюваних заарештували в німецьких землях Баден-Вюртемберг, Баварія, Берлін, Гессен, Нижня Саксонія, Саксонія, Тюрінгія, а також в Австрії та Італії.

Серед затриманих один діючий військовослужбовець і кілька резервістів. Зазначається, що діючий військовослужбовець є співробітником командування спецназу.

Колишнього депутата парламенту від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), який працює суддею в Берліні, також затримали разом із колишнім членом німецької королівської родини.

За словами прокуратури, слідчі підозрюють, що окремі члени групи мали конкретні плани штурму нижньої палати парламенту Бундестагу в Берліні невеликою озброєною групою.

Один із підозрюваних також звернувся до представників Росії, яких група вважала своїм центральним контактом для встановлення свого нового порядку.

Підозрюваний, який походить з королівського дому Ройс, який правив частинами східної Німеччини, повинен був стати лідером.

За даними слідства, підозрювані від листопада 2021 року планували збройний напад на Бундестаг та захоплення політиків. Правоекстремістська організація розраховувала на початок заворушень та на переворот в Німеччині.

За версією слідства, угруповання планувало створити неформальну армію, схожу на ополчення, для здійснення своїх планів перевороту.

Повідомляється, що затримані є членами так званоїторганізації Reichsbuerger (Громадяни Рейху) і не визнають сучасну Німеччину легітимною державою і наполягають на тому, що колишній, набагато більший "Німецький Рейх" все ще існує, незважаючи на поразку нацистської Німеччини у Другій світовій війні.