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У Новій Маячці на Херсонщині ЗСУ знищили штаб та казарми окупантів
14 липня, близько 22:00, Збройні сили України атакували штаб та казарми російських окупантів в селищі Нова Маячка, що на Херсонщині. Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"Вчора, близько 22-ї години, ЗСУ накрили росіян у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян", — розповів він.
Напередодні, 13 липня, Збройні сили України поцілили у ворожий склад з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.
Хлань уточнив, що тоді склад з боєприпасами окупантів знаходився в районі заводу "Сокіл".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім цього, ЗСУ знищили російські військові склади з боєприпасами у Кадіївці та Луганську. Українські захисники знешкоджують ворожі ДРГ майже щодня. Окупанти намагаються просунутися не лише з боку Лисичанська та Попасної, а й із Ізюмського напряму.