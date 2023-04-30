У ОВА показали наслідки нічного обстрілу Нікополя (ФОТО)

Внаслідок російського обстрілу Нікополя у ніч на 30 квітня в місті пошкоджено сім приватних будинків. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цієї ночі вогонь ворожої артилерії накрив Нікополь. Люди не постраждали. Але у місті пошкоджені сім приватних будинків, стільки ж господарчих споруд, теплиця, мікроавтобус та легковий автомобіль. А ще лінія електропередачі", - написав він.

В інших районах Дніпропетровщини, за його словами, у ніч проти неділі минулося без обстрілів. Минулого вечора ж Лисак повідомив, що росіяни поцілили з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді Нікопольскього району. Зазначалося, що жертв не було, але наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, що 25 квітня у Нікополі внаслідок обстрілу з важкої артилерії були пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки.

У сусідньому Марганці ж постраждали дві жінки віком 64 і 77 років: зазначалося, що вони лікуватимуться амбулаторно. У місті були пошкоджені дві адмінбудівлі. Руйнувань зазнали вісім приватних будинкі, п'яти- та двоповерхівка. Знищено дві господарські споруди, 12 - понівечені. Побиті газогін та лінії електропередачі.

Про попередній обстріл Нікополя та Марганецької громади керівник області повідомляв 23 квітня. Остання тоді потерпала від артилерії, а по місту били снарядами з безпілотників. Понівечено два будинки, господарські споруди та автівка, на одному з комунальних підприємств побито дах, вікна, двері і стіни. Пошкоджено лінію електропередачі. За словами Лисака, загалом постраждало троє людей.