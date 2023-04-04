У ОВА показали наслідки підтоплення частини Краматорська: деяких мешканців евакуювали (ФОТО)

17 людей, у тому числі двоє дітей, було евакуйовано із зони підтоплення у Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Семеро з них перебувають у місці тимчасового проживання, а решта залишилися у родичів. Наразі здійснено укріплення берегової лінії та триває підготовка до створення нового бетонного загородження у пошкодженому шлюзі.

Нагадаємо, що раніше у вівторок на одному зі ставків частково зруйнувався водоскидний шлюз, внаслідок чого, як кажуть в ОВА, опинилися під загрозою підтоплення три селища Краматорської громади.

З самого ранку на місці працюють рятувальники, поліція, муніципальні служби та профільні департаменти обласної та місцевої адміністрацій, ліквідовуючи наслідки надзвичайної ситуації.

Як повідомляла обласна влада раніше, у Краматорську внаслідок цього підтоплено близько 260 будинків на 30 вулицях. Судячи з опублікованих фото, йдеться про приватний сектор у південно-західній частині міста.