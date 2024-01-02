У перший день року ЗСУ ліквідували понад 800 окупантів

1 січня Збройні сили України ліквідували 810 російських військових. Таким чином від початку повномасштабної війни станом на ранок 2 січня втрати російської армії в Україні становлять близько 360 820 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також від початку повномасштабної війни станом на ранок 2 січня росіяни втратили в Україні 5990 танків(7 за 1 січня), 11100 бойових броньованих машин(13 за 1 січня), 8531 артилерійську систему(49 за 1 січня), 945 РСЗВ(2 за 1 січня), 626 засобів ППО(1 за 1 січня), а також 6710 БПЛА оперативно тактичного рівня(53 за 1 січня).

Втрати російської армії в Україні станом на ранок 2 січня. Дані: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за оцінкою Управління розвідки Великої Британії середньодобова кількість втрат росіян (убитими і пораненими) в Україні зросла майже на 300 осіб на добу порівняно з 2022 роком.

У розвідці наголосили, що якщо втрати продовжуватимуться такими ж темпами протягом наступного року, то до 2025 року Росія матиме понад півмільйона вбитих і поранених за три роки війни. При чому, в дев'ятирічній радянсько-афганській війні Радянський Союз втратив 70 000 солдат.

Раніше в Розвідці Британії також повідомляли, що атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат на 90%.