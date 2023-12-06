Спецоперація СБУ. У Підмосков'ї знайшли тіло колишнього депутата Іллі Киви - ЗМІ

6 грудні у Підмосков'ї знайшли тіло екс-депутата Верховної ради Іллі Киви. Обставини і причини смерті Киви російські ЗМІ не уточнюють, але Головне управління розвідки Міноборони підтверджує, що це була спецоперація СБУ.

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Про це повідомили кілька українських ЗМІ, посилаючись на власних співрозмовників у СБУ, а також ряд російських телеканалів.

Згідно з повідомленнями, тіло колишнього депутата Верховної Ради виявили у котеджному селищі Одинцово (за іншими даними - у Супонєво). На місці події працюють поліцейські.

Як повідомляє видання "Інтерфакс-Україна", ліквідація Киви є спецоперацією Служби безпеки України.

"Ліквідація топового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви - спецоперація СБУ. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї", - пише ІФ посилаючись на співрозмовника з органів.

Джерела УНІАН у силових структурах підтвердили, що Іллю Киву ліквідовано у рамках спецоперації СБУ.

"Ліквідація топового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви — спецоперація СБУ. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї", - пише "Суспільне".

Зазначимо, Ілля Ківа – колишній український політик, народний депутат Верховної Ради України ІХ скликання від фракції ОПЗЖ, член Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (2019–2022).

Нагадаємо, 13 листопада суд в Україні заочно засудив колишнього депутата проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллю Киву до 14 років позбавлення волі.

Перед повномасштабним вторгненням військ РФ в Україну Ілля Ківа пропонував об'єднати Україну та Росію та називав Володимира Путіна "великим правителем".

Кива покинув Україну за місяць до повномасштабної війни, наприкінці січня 2022 року. Незадовго до початку повномасштабного російського вторгнення Кива заявив, що росіяни та українці один народ і що українцям потрібне звільнення.

Зазначимо, що 15 березня 2022 року Рада 335 голосами позбавила Киву депутатського мандату: тоді було повідомлено, що той сам подав заяву про складання повноважень. Останній час Кива жив у Росії та продовжував вести активну медіа-діяльність.