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У Покровську завершили пошуково-рятувальні роботи: 7 людей загинули, ще понад 80 постраждали (ВІДЕО)
У Покровську завершили аварійно-рятувальні роботи в п’ятиповерховому житловому будинку, пошкодженого внаслідок ракетних ударів росіян 7 серпня.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"За попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, в тому числі 1 співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали", - йдеться у повідомленні.
Співробітники ДСНС врятували 8 людей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
З місця події вивезено 122 тонни будівельного сміття.
Ракетні удари по Покровську: що відомо
Окупаційні війська РФ 7 серпня нанесли два ракетні удари "Іскандерами" по Покровську Донецької області.
Рашисти завдали ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Зруйнували та пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).