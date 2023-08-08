У Покровську завершили пошуково-рятувальні роботи: 7 людей загинули, ще понад 80 постраждали (ВІДЕО)

У Покровську завершили аварійно-рятувальні роботи в п’ятиповерховому житловому будинку, пошкодженого внаслідок ракетних ударів росіян 7 серпня.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"За попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, в тому числі 1 співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали", - йдеться у повідомленні.

Співробітники ДСНС врятували 8 людей.

З місця події вивезено 122 тонни будівельного сміття.

Ракетні удари по Покровську: що відомо

Окупаційні війська РФ 7 серпня нанесли два ракетні удари "Іскандерами" по Покровську Донецької області.

Рашисти завдали ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Зруйнували та пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).