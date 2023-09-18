У поліції розповіли подробиці смерті ексочільника Херсонщини Лагути: знайшли мертвим біля гаражів у Києві

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього очільника Херсонської області Геннадія Лагути і кваліфікує подію як "умисне вбивство" з приміткою "самогубство".

Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі Суспільному.

За її словами, 13 вересня до Солом'янського управління поліції міста Київ звернулась дружина Лагути з повідомленням про зникнення чоловіка. Три дні потому його тіло знайшли у Солом'янському районі Києва біля гаражів.

"За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією самогубство. Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події", - сказала Гірдвіліс.

Нагадаємо, у ніч на неділю 17 вересня помер колишній очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута, якому раніше СБУ оголосила про підозру.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив на своїй сторінці у Facebook, що ексголова ОВА вчинив самогубство.

На його думку, звинувачення Лагути в зрадництві і "втечі" після захоплення міста Росією на підконтрольну Україні територію необґрунтовані, оскільки центральна влада нібито ігнорувала дзвінки очільника регіону у дні вторгнення.

Справа проти Лагути

На початку лютого Подільське управління поліції Києва за оперативного супроводу Служби безпеки України повідомила Лагуті про підозру в підробці документів та шахрайстві, вчиненим для заволодіння автомобілем.

За матеріалами слідства, під час вторгнення РФ навесні 2022 року чиновник звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування для службових цілей, на що та погодилася.

Однак у липні посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив привласнити автомобіль через приватного нотаріуса (для чого був використаний підробний підпис жінки) та фіктивний продаж машини керівнику патронатної служби Херсонської ОВА зі зворотнім продажем Лагуті.