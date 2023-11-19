У Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: троє загиблих

У неділю, 19 листопада, у Польщі сталася ДТП за участі автобуса з українцями. Внаслідок аварії загинули дві жінки та дитина, четверо громадян України отримали поранення.

Про це повідомляють польські ЗМІ.

Зазначається, що ДТП сталася близько 04:30 ранку в польському селі Верешин біля Грубешова (Люблінське воєводство).

На ділянці дороги без поворотів водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.

В автобусі на момент аварії перебувало 10 людей. Всі вони - громадяни України.

Як повідомляють ЗМІ, дві жінки і шестирічна дитина загинули. Сімох людей доставили до лікарні.

Фото: tvn24

За даними поліції, аварія сталася на прямій ділянці дороги, а автобус прямував у бік кордону. На момент аварії водій - 31-річний громадянин України - був тверезий.

Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Після виписки з лікарні йому пред'являть звинувачення.

Йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Наразі поліція під наглядом прокурора встановлює точні причини та обставини трагічної події.

Фото: tvn24

МЗС підтверджує загибель трьох українців

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко підтвердив загибель трьох українців в ДТП у Польщі. За його словами, ще четверо громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості.

"Вони госпіталізовані, зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст", - заявив Ніколенко.

Фото: tvn24

Він додав, що на місце ДТП виїхав український консул задля надання українцям консульської допомоги. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин аварії, контролює лікування постраждалих громадян.