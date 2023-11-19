- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
У Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: троє загиблих
У неділю, 19 листопада, у Польщі сталася ДТП за участі автобуса з українцями. Внаслідок аварії загинули дві жінки та дитина, четверо громадян України отримали поранення.
Про це повідомляють польські ЗМІ.
Зазначається, що ДТП сталася близько 04:30 ранку в польському селі Верешин біля Грубешова (Люблінське воєводство).
На ділянці дороги без поворотів водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В автобусі на момент аварії перебувало 10 людей. Всі вони - громадяни України.
Як повідомляють ЗМІ, дві жінки і шестирічна дитина загинули. Сімох людей доставили до лікарні.
За даними поліції, аварія сталася на прямій ділянці дороги, а автобус прямував у бік кордону. На момент аварії водій - 31-річний громадянин України - був тверезий.
Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Після виписки з лікарні йому пред'являть звинувачення.
Йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.
Наразі поліція під наглядом прокурора встановлює точні причини та обставини трагічної події.
МЗС підтверджує загибель трьох українців
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко підтвердив загибель трьох українців в ДТП у Польщі. За його словами, ще четверо громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості.
"Вони госпіталізовані, зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст", - заявив Ніколенко.
Він додав, що на місце ДТП виїхав український консул задля надання українцям консульської допомоги. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин аварії, контролює лікування постраждалих громадян.