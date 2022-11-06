У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Одна дитина загинула

У Польщі, поблизу міста Тарнув, на автомагістралі А4 сталася ДТП — перекинувсь мікроавтобус, в салоні якого перебували українців. В результаті загинув 13-річний хлопчик, 6-річну дитину та її матір госпіталізували.

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Про це повідомляє польське видання RMF24.

За попередньою версією поліції, мікроавтобус намагався обігнати вантажівку, в момент маневру автобус зачепився за відбійник і перевернувся.

В цей час водій вантажівки, реагуючи на дії водія мікроавтобусу, почав гальмувати. За інерцією в нього врізався легковий автомобіль, що їхав позаду.