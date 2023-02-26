У Польщі зіткнулися два автобуси з українцями

У Підкарпатському воєводстві Польщі сталася ДТП за участі двох мікроавтобусів, в обох подорожували громадяни України.

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Про це повідомило видання RMF24.

За інформацією від поліції, аварія сталася близько 4 ранку у неділю, 26 лютого, на трасі в районі села Заблотце Ярославського повіту, неподалік від прикордонного пункту пропуску Корчова.

"За попередніми висновками, водій Renault Master врізався ззаду у Mercedes Sprinter, який їхав попереду, внаслідок чого Mercedes вдарився об обмежувальні бар’єри і перекинувся набік. П’ятьох пасажирів з обох транспортних засобів госпіталізували. Серед них є дитина", – повідомила речниця поліції, додавши, що загрози для їхнього життя немає.

Обидва автобуси рухалися у напрямку пункту пропуску "Корчова – Краківець".

Медики служби "швидкої" у Жешуві уточнюють, що усі 12 пасажирів обох мікроавтобусів - громадяни України.

Поліція встановила, що обидва водії були тверезими, причини аварії продовжують з’ясовувати.